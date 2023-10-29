Çanakkale'de restorasyon çalışmaları tamamlanan Hamidiye Şehitliği açıldı

Çanakkale'de Cumhuriyetin 100. yılında Çanakkale İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Hamidiye Şehitliği açıldı.

Çanakkale'de Cumhuriyetin 100. yılında Çanakkale İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Hamidiye Şehitliği açıldı.

Programa Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, il müdürleri ve jandarma personeli katıldı.

Çanakkale Savaşları sırasında şehit olan Türk askerlerinin defnedildiği Hamidiye Şehitlik alanında İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bölük Komutanlığını birliğini selamlayan Vali İlhami Aktaş, restorasyon çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Hamidiye Şehitliği restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, "Vatan savunmasında şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından, şehitler için duaların okunmasının ardından program sona erdi. - ÇANAKKALE