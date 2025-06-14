Çanakkale'de polis teşkilatından panayır sürprizi

Çanakkale'de polis teşkilatından panayır sürprizi
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Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü şehit, gazilerin çocukları ve özel bireyleri Çan'da kurulan eğlence panayırına götürerek sürpriz yaptı.

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü şehit, gazilerin çocukları ve özel bireyleri Çan'da kurulan eğlence panayırına götürerek sürpriz yaptı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Topluma Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde şehit ve gazi çocukları ile özel bireyleri Çan ilçesinde kurulan panayıra götürdü. Panayır alanında çeşitli eğlencelere katılan çocuklar polislerle birlikte keyifli anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli evlatları ile özel çocuklarımız ve ailelerini Çan ilçemizde kurulan eğlence panayırına götürdük. Eğlenceli anlarına ortak olduk. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü olarak sizin için varız, sizden birisiyiz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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