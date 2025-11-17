Çanakkale'de Ölü Yunus Balığı Sahile Vurdu
Gelibolu ilçesinde sahilde yürüyen vatandaşlar, 1 buçuk metre boyundaki ölü yunus balığını buldu. Yetkililere bildirilen olay sonrası, bölgeye gelen ekipler yunusu sahilden kaldırdı ve ölüm nedeni araştırılacak.
Gelibolu ilçesi Güneyli sahilde yürüyen vatandaşlar, 1 buçuk metre boyundaki ölü yunus balığının karaya vurduğunu gördü. Yunus balığını görenler durumu hemen yetkililere bildiridi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler sahilde bulunan ölü yunus balığını sahilden kaldırdı. Yunusun ölüm nedeni araştırılırken, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel