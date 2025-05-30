Çanakkale'de Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
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Çanakkale İl Özel İdaresi, 2025 yılı asfalt sezonu kapsamında il genelinde köy yollarında sıcak asfalt döküm çalışmalarına devam ediyor. Ezine ve Ayvacık'ta biten çalışmaların ardından Çan ilçesinde yeni çalışmalar başladı.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından il geneli köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Ezine ve Ayvacık ilçelerinde çalışmaların tamamlanması üzerine Çan ilçesindeki köylerde çalışmalar başlatıldı.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2025 yılı asfalt sezonu çerçevesinde il geneli köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Ezine ve Ayvacık ilçeleri köylerinde yapılan sıcak asfalt dökümleri tamamlandı. Dökümlerin tamamlanması üzerine Çan ilçesinde çalışmalar başlatıldı. Çan ilçesinde Ahlatlıburun köyü Etili arasında döküm çalışmaları başlatılmışken ardından Derenti Köyü yolunda sıcak asfalt dökümüne geçilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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