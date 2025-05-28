Çanakkale'de Kaybolan İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu Toprağa Verildi

Çanakkale'de Kaybolan İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu Toprağa Verildi
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Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, cansız bedenine ulaşıldıktan sonra memleketi Van'da defnedildi. Cenaze törenine yakınları katıldı.

Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, memleketi Van'da toprağa verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında 17 kişilik grup ile doğa yürüyüşü yaptığı sırada kaybolmuş ve ekiplerin çalışmaları sonucu 27 saat sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Cenazesi memleketi Van'a gönderilen evli ve 2 çocuk babası Bartu, Yukarı Norşin Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine Bartu'nun yakınları ve meslektaşları katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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