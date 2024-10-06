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Çanakkale'de Kadın Cinayetleri Protesto Edildi

Çanakkale'de Kadın Cinayetleri Protesto Edildi
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Çanakkale'de, kadın cinayetlerini protesto eden Çanakkale Kadın Platformu, İskele Meydanı'nda bir araya geldi. Yürüyüş sırasında yapılan basın açıklamasında, son günlerdeki kadın cinayetleri ve erkek şiddeti üzerine sert eleştiriler yapıldı.

Çanakkale'de saldırgan Semih Çelik'in yarım saat arayla Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesi ve diğer kadın cinayetleri protesto edildi.

Çanakkale Kadın Platformu öncülüğünde İskele Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, kadınlara yönelik taciz, şiddet, darp ve cinayetleri protesto etti. İskele Meydanı'ndan yürüyüşe başlayan çok sayıda kadın, sloganlar atarak iskelenin sonuna kadar yürüdüdü. Çanakkale Kadın Platformu adına basın açıklaması yapan Dr. Ayşe Güneş, "Son bir hafta içinde erkekler tarafından öldürülen Manavgat'ta Gülfer Öte, Didim'de Sibel Aygan, Karabük'te Gülsiye Ortakçı, Afyon'da Satı Aktan, Adıyaman'da Zeliha Kılavuz, Kars'ta Sıla M., Van'da kaybolan Rojin Kabaiş, İstanbul Beyoğlu'nda sokak ortasında iki erkeğin cinsel saldırısına uğrayan İ.A., Fatih'te vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner. Kim bilir daha niceleri. Yıllardır bu artık bir cinskırım diyoruz. Her gün daha da artan sistematik erkek şiddetini kadının giyimine, hal ve hareketlerine, duygusal tavırlarına, erkeği şiddete veya cinsel tacize tahrik eden kadın imajına, tek tek faillerin bireysel özelliklerine, çok aşık olmasına, ekonomik sıkıntı yaşıyor olmasına, geçmişlerine bağlayıp kişiselleştiren basmakalıp yorumlardan çok sıkıldık" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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