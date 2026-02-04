Haberler

Köylülerden imece usulü temizlik etkinliği

Köylülerden imece usulü temizlik etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayvacık ilçesinde, 'temiz köy, temiz çevre' sloganı ile köy halkı bir araya gelerek kabristanlık ve çevre temizliği yaptı. Muhtar Yahya Güler, bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasını istedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde temiz köy, temiz çevre sloganıyla bir grup köy halkının da katılımıyla imece usulü köy kabristanlığı temizliği yapıldı.

Ayvacık Arıklı Köyü Muhtarı Yahya Güler'in çağrısıyla bir araya gelen köy halkından bir grup vatandaş, imece usulü çevre temizliği gerçekleştirdi. Köy kabristanlığında temizlik çalışması yapan köylüler, çevre düzeni oluşturmak için de köy çevresinde çalışma gerçekleştirdi.

Muhtar Güler, bu tür imece usulü çalışmaların tüm il genelindeki köylerde yaygınlaşmasını ve çevre farkındalığının artmasını temenni ettiklerini belirterek, çevre temizliğine katılan köy halkına teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

Ailesi ve arkadaşları yasta! Okulda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı