Çanakkale'de Dünya Süt Günü Kutlandı
Dünya Süt Günü etkinlikleri, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ayvacık Hamiyet Feridun Sözen Sevgi Evlerinde gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar gösteriler düzenledi ve süt ile süt ürünleri ikram edildi.
Çanakkale'de Dünya Süt Günü, Ayvacık Hamiyet Feridun Sözen Sevgi Evlerinde kutlandı.
Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ayvacık Hamiyet Feridun Sözen Sevgi Evlerinde gerçekleştirildi. Süt ve süt ürünleri tüketiminin öneminin vurgulandığı etkinlikte sevgi evlerinde kalan çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler yapıldı. Çocuklara süt ve süt ürünleri ikram edilerek çeşitli hediyeler verildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel