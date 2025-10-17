Çanakkale'de Dünya Gıda Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Çanakkale'de Dünya Gıda Günü İl Tarım ve Orman Müdürülüğünün düzenlendiği etkinlikle kutlandı.

Bu yıl 45'inci kez kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün ana temasının "Daha İyi Gıdalar ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele" olarak belirlendi. Dünya Gıda Günü Çanakkale İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikle kutlandı. Vali Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman düzenlene etkinlikte stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Vali Toraman, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek tüm vatandaşların Dünya Gıda Günü'nü kutladı. - ÇANAKKALE