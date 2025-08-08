Çanakkale'de Dans Eden Garson Fenomen Oldu

Güncelleme:
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki kahvehanede garsonluk yapan Yetkin Sarıkaya, çay dağıtırken yaptığı enerjik danslarla sosyal medyada fenomen haline geldi. Ünlü isimlerin paylaşımlarıyla hızla takipçi kazanan Sarıkaya, müşterilerinden de tam not aldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kahvehanede garsonluk yapan Yetkin Sarıkaya (32), çay dağıtırken yaptığı danslarla fenomen oldu.

Bayramiç ilçesi garaj içinde bulunan kahvehanede müşterilere ve çevre esnafa çay dağıtırken yaptığı ilginç danslarla neşelendiren Yetkin Sarıkaya bir anda sosyal medya hesaplarından binlerce takipçiye ulaştı. Birçok ünlü de neşeli ve enerjik garsonun videolarını paylaşmaya başladı. Kahvenin müşterileri artarken, 3 günde 3 bini aşkın takipçisi oldu.

Müşteriler memnun

Yetkin Sarıkaya, fenomenliğin iyi gittiğini söyleyerek, "Fenomenlik iyi gidiyor gayet yerinde, güzel, hoş, müşteriler de memnun. Allah'ın izniyle çıktık bi yola şen şakrak, çalışa çalışa. Demet Akalın, Serdar Ortaç, Tefo, Seko paylaştıkları için hepsinden Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyorum. Sürekli dans etmemi istiyorlar ama yorucu oluyor. Her akşam gelsinler aslında her akşam dans edebilirim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
