Çanakkale'de Çiftçilere Hayvan Hastalıkları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıkları ve salgın tedbirleri hakkında çiftçilere bilgilendirme toplantıları düzenledi. Toplantılar, hastalıkların seyri ve alınacak tedbirler üzerine odaklandı.

Çanakkale'de çiftçiler hayvan hastalıkları ve salgın tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri ilde görülen salgın hayvan hastalıklarıyla ilgili bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Görülen salgın hastalıklar konusunda alınacak tedbirler ve mücadele yöntemleri ile ilgili bilgilendirme ve eğitim çalışmaları çerçevesinde Lapseki ilçesinde çiftçi toplantıları düzenlendi. Toplantıda; hastalıkların seyri, bulaşması ve mücadelesi ile alınan önlemler hakkında hayvan sahipleri bilgilendirildi.

Çiftçilere her türlü sorun ve talep için destek oluyorlar

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çiftçilerle gerçekleştirilen toplantılar hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Tespit edilen salgın hastalıklar konusunda aşılama çalışmaları, tedbirler ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam edecektir. Konu ile ilgili her türlü sorun ve talepler Çanakkale İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden alınabilecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
