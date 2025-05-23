Çanakkale'de Boğulma Tehlikesi Geçiren 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Boğulma Tehlikesi Geçiren 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'de nefes borusuna yemek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki öğrenci Çağrı Misli, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze töreninde ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Çanakkale'de nefes borusuna yemek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuk, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çanakkale'de Barbaros İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Çağrı Misli, 19 Mayıs'ta bir alışveriş merkezinde yer alan restoranda yemek yerken nefes borusuna yemek parçası kaçtı. Alışveriş merkezinde fenalaşan ve ilk müdahalesi yapılan Misli, ambulansla ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Misli, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Küçük öğrenci için Baklacı Camisinde ikindi namazı vakti cenaze töreni düzenlendi. Misli'nin ailesi ve yakınları cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Küçük çocuk, cenaze namazı ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, küçük çocuğun öğretmenleri, arkadaşları ve yakınları katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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