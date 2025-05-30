Çanakkale'de Acemi Erler İçin Ant İçme Töreni Düzenlendi

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen ant içme töreni, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda vatani görevini sürdüren 2005/2 Tertip 1'inci grup acemi erler için ant içme töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, protokol üyeleri ve erlerin aileleri katıldı. Çanakkale Valisi Toraman, vatan hizmetine adım atan acemi erleri tebrik etti. - ÇANAKKALE