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Çanakkale'de 23 Nisan Kutlaması: Küçük Trafik Polisi Asya Umay Yıldırım

Çanakkale'de 23 Nisan Kutlaması: Küçük Trafik Polisi Asya Umay Yıldırım
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Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, trafik polisi Tahir Yıldırım kızı Asya Umay ile birlikte gerçekleştirdikleri trafik denetiminde hız sınırını aşan sürücülere ceza kesti. Asya Umay, çocuklar adına emniyet kurallarının önemini vurguladı.

Çanakkale'de polis memuru Tahir Yıldırım ve kızı Asya Umay Yıldırım (6), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birlikte trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında Umay, hız sınırını aşan sürücüye ceza kesti.

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarla beraber çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu çerçevede trafik polisi Tahir Yıldırım, kızı Asya Umay Yıldırım ile Troya Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Asya Umay Yıldırım, araçları durdurarak hız, emniyet kemeri gibi uygulamaları denetledi. Yıldırım, denetim sırasında bir otomobil sürücüsüne 65 kilometreyle hız sınırını geçmesi sonucu ceza kesti.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu bayram tüm çocuklara kutlu olsun"

Trafik denetimi yapan Asya Umay Yıldırım, "Burada hızlı giden araçları kontrol edeceğiz. Motosikletlilerin kaskını takmasını istiyoruz. Araç sürücülerinin telefonla konuşmaması, bütün odağının yolda olmasını istiyoruz. Emniyet kemerimizi arabaya bindiğinde takmamız lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu bayram tüm çocuklara kutlu olsun. Bizler bugünün küçükleriyiz, yarının büyükleriyiz" dedi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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