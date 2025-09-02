Haberler

Çanakkale'de 22 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale İl Özel İdaresi, ruhsatsız kaçak yapılarla mücadele kapsamında merkez ve ilçelerde toplam 22 adet yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, ağustos ayında 22 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde merkez, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Ağustos ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda merkez ilçede 4 adet, Ayvacık ilçesinde 13 adet ve Ezine ilçesinde 5 adet olmak üzere toplam 22 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

