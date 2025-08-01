Çanakkale'de 15 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale'de 15 Kaçak Yapı Yıkıldı
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Çanakkale İl Özel İdaresi, kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında Temmuz ayında Ayvacık ve Gelibolu'da toplam 15 ruhsatsız yapıyı yıktı.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Temmuz ayında 15 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Temmuz ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Ayvacık ilçesinde 6 adet ve Gelibolu ilçesinde 9 adet olmak üzere toplamda 15 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada yıkımlara aynı kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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