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Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı
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Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerle kutlandı. Katılımcılar eski Salı Pazarı'nda toplanarak yürüyüş düzenlediler ve meydanda çeşitli sloganlar attılar.

Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki program ile kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı. Katılımcılar yürüyüş için saat 11.30'da alanda toplanmaya başladı. Katılımcılar saat 12.00'de ellerinde pankartlarla İnönü Caddesi'ni takip ederek, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar meydanda devam etti. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri tarafından 1 Mayıs sloganları atıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları konuşmalarla sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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