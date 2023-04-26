Çanakkale Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' Uygulaması Sürüyor

Çanakkale Belediyesi'nin kent merkezinde eğitim gören ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine yönelik başlattığı 'Beslenme Saati' uygulaması sürüyor.

Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla Çanakkale Belediyesi tarafından yaşama geçirilen proje, dönem sonu olan 16 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu süre boyunca ihtiyaç sahibi öğrenciler, hazırlanan beslenme çantalarını, belirtilen dağıtım noktalarından haftalık olarak temin edebilecek.

Beslenme çantalarında çocukların temel gıda gereksinimlerini karşılayacak sandviç ekmeği, süt, hazır kek, fındık, ceviz içi, kuru kayısı, kuru üzüm, tahin-pekmez, bal, tereyağı, üçgen peynir, dilimlenmiş tost-sandviç peyniri bulunuyor.

Çanakkale Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' projesinin başvurularında öğrenci belgesi, aile bireylerine ait SGK dökümleri ile aile bireylerine ait tapu kaydı ve araç sorgulama belgesi gerekli olurken başvurular mahalle muhtarlıkları, Sosyal Yaşam Evleri (Barbaros, Esenler, Troia) ve belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılabiliyor.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyen yurttaşlar, 444 17 17 / 5414-5409 numaralı telefondan yetkililerle iletişime geçebiliyor.