Çan Belediyesi 1. Fest Modifiye Fuarı gerçekleştirildi - Haberler

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Çan Belediyesi 1. Fest Modifiye Fuarı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çan Belediyesi 1. Fest Modifiye Fuarı gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 1. Fest Modifiye Fuarı gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde 1. Fest Modifiye Fuarı gerçekleştirildi.

Çan Belediyesi otogarında Troia Car Club ve Çan Car Club işbirliği ile 1. Fest Modifiye Fuarı gerçekleştirildi. Çevre il ve ilçelerden birçok modifiyeli araçların katıldığı fuar, Çanlılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "İlçemize bir yeniliği daha getirmenin mutluluğuyla, coşkulu bir biçimde ilkini gerçekleştirdiğimiz Modifiye Fuarı rekor katılımla Çan Belediyesi Otogarı'nda yapıldı. Yapılan organizasyonun gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Ahmet ve Aykut kardeşlerime de teşekkür ediyor, fuarda şahsıma verilen plaket için şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi 1. Fest Modifiye Fuarı gerçekleştirildi

Çan Belediyesi 1. Fest Modifiye Fuarı gerçekleştirildi

Çan Belediyesi 1. Fest Modifiye Fuarı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çan Belediyesi, Çanakkale, Fuar, Yerel, Haberler

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