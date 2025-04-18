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Çamura Saplanan Araç Jandarma Tarafından Bulundu

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Yozgat'ta bilmediği yolda çamura saplanan Sebahattin Türksoy, jandarma ekiplerinin yardımıyla kaybettiği otomobiline kavuştu.

Bilmediği yolda çamura saplanan aracını kaybetti, otomobil jandarma ekiplerince bulundu

YOZGAT - Yozgat'ta bir vatandaş, bilmediği yolda çamura saplanan aracını kaybetti. Otomobil, jandarma ekipleri sayesinde bulundu.

Tokat Sulusaray istikametinden Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine otomobiliyle seyir halinde olan Sebahattin Türksoy, kestirme olduğunu düşündüğü yoldan saptı ve yolunu kaybetti. Yolunu kaybettiği yerde 58 AEM 740 plakalı aracı çamura saplanan Türksoy, aracını olduğu yerde bırakarak en yakın köydeki muhtara danıştı. 112'ye ihbarda bulunan Türksoy'un ihbarı üzerine dron ile arama yapıldı. Araç, jandarma personeli tarafından bulundu.

Otomobilinin bulunmasını sevinçle karşılayan Türksoy, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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