Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları Yapıldı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları Yapıldı
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Mersin'de, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda erkek ve kadın din görevlileri arasında hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl yurt genelinde gerçekleştirilen, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri kapsamında Mersin İl Müftülüğünce Yenişehir Hz. Mikdat Camiinde erkek din görevlileri arasında '20. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' ile kadın din görevlileri arasında '10. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışmaları yapıldı.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın başkanlığındaki komisyon marifetiyle yapılan yarışmalarda katılımcılar dereceye girebilmek için ter döktü. Komisyonun yaptığı değerlendirme sonucunda Erkek Görevliler Hafızlık Yarışmasında Çamlıyayla İlçe Müftülüğünden Muhammet Sami Gür birinci olurken, Tarsus İlçe Müftülüğünden Necmi Önal ikinci, Gülnar İlçe Müftülüğünden Hurşit Yenice üçüncü oldu.

Kadın Görevliler Hafızlık Yarışmasında; Anamur İlçe Müftülüğünden Selma Altay birinci, Tarsus İlçe Müftülüğünden Şeyda Altun ikinci oldu.

Erkek Görevliler Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında; Çamlıyayla İlçe Müftülüğünden Murat İlhan birinci, Erdemli İlçe Müftülüğünden Ali Apılı ikinci, Anamur İlçe Müftülüğünden Malik Semerci üçüncü oldu.

Kadın görevliler arasında yapılan Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında ise Yenişehir İlçe Müftülüğünden Ayşe Özdemir birinci, Tarsus İlçe Müftülüğünden Kübra Nur Balkaya ikinci, Silifke İlçe Müftülüğünden Hatice Aksak üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılar, İl Müftülüğü tarafından birincilere çeyrek altın, ikincilere gram altın, üçüncülere ise yarım gram altın hediye edilerek ödüllendirilirken, İl Müftüsü Aydın Yığman yarışmaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür ederek kendisinin kaleme aldığı 2 ayrı kitabını imzalayarak hediye etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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