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Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlanıyor

Yerel Haberler

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlanıyor

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Mehmet Yaman ve beraberindeki heyet Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Mehmet Yaman ve beraberindeki heyet Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Vali Mete Buhara, din hizmetlerinin layıkıyla ifası için gece-gündüz gayret gösteren tüm din görevlilerinin haftasını tebrik ettiğini söyledi. İl Müftüsü Mehmet Yaman da, 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu seneki temasının 'Peygamberimiz, Cami ve İrşat' olarak belirlendiğini ifade ederek hafta dolayısıyla gerçekleştirilecek programlar hakkında bilgi sundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Yaman Mete Buhara Yerel Haberler

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