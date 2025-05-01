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Camii Bacasını Temizlerken Düşerek Hayatını Kaybeden İmam Uğurlandı

Camii Bacasını Temizlerken Düşerek Hayatını Kaybeden İmam Uğurlandı
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cami bacasını temizlerken merdivenden düşerek hayatını kaybeden imam Aziz Yavuz, cenaze namazının ardından defnedildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cami bacasını temizlerken merdivenden düşerek hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Muratkaya köyü camisinde uzun yıllardır imam hatip olarak görev yapan Aziz Yavuz (59), elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Cami bacalarını temizlemek için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz için öğle namazını müteakip Reşadiye ilçesi Bozçalı Kasabası Işıklar Mahallesi camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı'nın yanı sıra çok sayıda meslektaşı, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Yavuz'un naaşı, namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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