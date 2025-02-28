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Cami, Çocuk Buluşması Programı Gerçekleştirildi

Cami, Çocuk Buluşması Programı Gerçekleştirildi
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Simav İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz' etkinliği kapsamında, Merkez Yeni Camiinde 'Cami, Çocuk Buluşması' yapıldı. Programda çocuklar Kur'an tilaveti okudu, dualar edildi ve geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisi sergilendi.

Simav İlçe Müftülüğünün organize ettiği "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz" programları çerçevesinde "Cami, Çocuk Buluşması" gerçekleştirildi.

Merkez Yeni Camiindeki programa İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Kütahya Müftülüğü Hacivat Karagöz Nasrettin Hoca ekibi, Cami Çocuk Koordinatörleri Kadriye Çakmak, Osman Aslan, Rukiye Aslan, Kur'an Kursu Öğreticileri, din görevlileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Program İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin açılış konuşması, çocuklardan Kur'an-ı Kerim tilaveti, cemaat halinde namaz kılınması, salavatlar, ilahiler ile toplu dua sonrası Hacivat, Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterisi, İmam Hatip Adem Pekedis'in sunumu ve pamuk şeker ikramıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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