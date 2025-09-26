Çallı Uzaman Çavuş, sevenleri tarafından şehadetinin 9. yılında anıldı

Denizli'nin Çal ilçesi Bayıralan Mahallesi'nde, 2017 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan, şahadetinin 9'uncu yılında sevenleri tarafından düzenlenen törenle anıldı.

18 Eylül 2017 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan, şehadetinin 9'uncu yılında kabri başında düzenlenen törende anıldı. Törene, Çal Kaymakamı Gamze Kuran, İlçe Emniyet Amiri Ömer Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Emirhan Erşan, İlçe Müftüsü Hüseyin Fatih Bilgiç, Dernek ve Vakıf Başkanları, Arıkan ailesi ve sevenleri katıldı. Törende şehit Uzman Çavuş Arıkan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilerek ruhu yad edildi. - DENİZLİ