Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Maden işçilerinin alacaklarına ilişkin 60 milyon Türk lirası işçilerin hesaplarına aktarıldı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesine yönelik 60 milyon Türk lirasının firma tarafından işçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. işyerine ilişkin işçilerin alacaklarının ödenmesine yönelik süreç, en başından itibaren Bakanlığımız ilgili birimlerince değerlendirilmiş; hem işveren hem de işçi tarafı ile gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu süreçte şirket yetkilileri tarafından işçi alacaklarının ödenmesine yönelik verilen taahhütler Bakanlığımızca yakından izlenmiş olup, daha önce gerçekleştirilen 36 milyon Türk lirası ödemeye ilave olarak bugün de eylemlere konu olan alacaklara ilişkin 60 milyon Türk lirası ödeme firma tarafından işçilerin hesaplarına aktarılmıştır. Aynı zamanda hassasiyetle yürütülen süreç kapsamında Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen görüşme sonrasında taraflar arasında uzlaşma sağlanmış ve işçi tarafı devam eden eylemleri noktalama kararı almıştır. Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işçilerin haklarının korunmasına yönelik denetim ve takip faaliyetleri kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

