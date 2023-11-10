Çalışanlar belediye önünde Atatürk'ü andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, ölümünün 85.yıldönümünde Seyhan Belediyesi çalışanları tarafından saygıyla anıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, bugün vatandaş olarak sahip olunan haklara Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kavuşulduğunu belirterek, "Biz de çocuklarımıza Mustafa Kemal'in fikirlerini O'nun bize gösterdiği ilkeleri benimseyerek, okuyarak, okutarak O'nu daha saygıyla anmış olacağız" dedi.

Atatürk anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninde, katılımcılar Atatürk'ün yaşama gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. Törene katılan çalışanlardan birçoğu gözyaşlarını zor tutarken, saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı söylendi.

Resmi anma törenlerine katıldığı için belediyedeki törene Başkan Akif Kemal Akay katılamadı. Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç yaptığı konuşmada Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusun ebedi lideri olduğunu belirtti.

Çinkılıç, "Bugünlere geldiysek, milletçe el ele verdiysek, o bizi kul olmaktan çıkarıp yurttaş yaptıysa, kadın-erkek birlikte çalışabiliyorsak, gelişmiş milletler düzeyine çıkabildiysek, bizler de Ortadoğu bataklığından çıktıysak, Cumhuriyetin kazanımlarını hep birlikte paylaştıysak ve bugün yönümüze yine gelişime, bilime, uzaya diktiysek ve çocuklarımıza özgür bir Türkiye vaat edebiliyorsak bunun hepsini Mustafa Kemal Atatürk'e ve O'nun mesai arkadaşlarına, gazilerimize, şehitlerimize borçluyuz" dedi.

Bugün bir Cumhuriyet kadını olarak konuşabilmesini Mustafa Kemal Atatürk'ün geniş ufkuna borçlu olduğunu kaydeden Çinkılıç, "Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir'e götürülürken O'nun naaşını en son gören bir kadın doktordu. Yine Anıtkabir'i inşa eden bir kadın mimardı. Kadınların bu ülkeye katkısını asla küçümsememiş, kadın-erkek eşitliğini savunmuş, bu ülkenin yüksek yerlere gelebilmesi için birlikte el ele vererek çalışması gerektiğini her zaman ifade etmiştir. Biz de çocuklarımıza Mustafa Kemal'in fikirlerini O'nun bize gösterdiği ilkeleri benimseyerek, okuyarak, okutarak O'nu daha saygıyla anmış olacağız" diye konuştu.

Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi

Seyhan Belediyesi çalışanlarından oluşan ekip Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirip, şiirler okuyarak Büyük Önder'i andı. Törenin sonunda katılımcılar Atatürk anıtına kırmızı karanfil bıraktı. - ADANA