Çaldıran'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Van Çaldıran İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursu mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Minik öğrencilerin eğitim dönemini taçlandırdığı programa ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çaldıran İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim gören 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu mezuniyet programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, çocukluk döneminde verilen eğitimin insan hayatındaki kalıcı izlerine dikkat çekti. Erken yaşta alınan değerler eğitiminin önemini vurgulayan Geylani, çocuklarını müftülük bünyesindeki kurslara emanet eden velilere ve eğitim dönem boyunca büyük bir özveriyle çalışan Kur'an kursu öğreticilerine teşekkürlerini iletti.

"Minik öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı"

Açılış konuşmasının ardından sahne alan minik öğrenciler, dönem boyunca öğrendikleri duaları, sureleri ve değerler eğitimine dair hünerlerini sergilediler. Sahneledikleri birbirinden güzel rontlar, okudukları şiirler ve yaptıkları etkinliklerle izleyicilerden tam not alan minikler, salonda duygusal ve neşeli anların yaşanmasına vesile oldu.

Programın son bölümünde ise eğitimlerini başarıyla tamamlayan minik kalpler için ödül takdim töreni yapıldı. Mezun olan öğrencilere başarı belgeleri ve dönem sonu hediyeleri, Kaymakam Süleyman Bakan, İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Protokol üyeleri, çocukları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Tören, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Programa Çaldıran İlçe Kaymakamı Süleyman Bakan, İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, ilçe protokolü, din görevlileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı