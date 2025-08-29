ÇAKÜ'de şehit aileleri ve gaziler ayakta alkışlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen 'İnançla Yazılan Bir Destan 30 Ağustos Zafer Bayramı' panelinde şehit aileleri ve gaziler ayakta alkışlandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 'İnançla Yazılan Bir Destan 30 Ağustos Zafer Bayramı' paneli düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nazım Çetin'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından söyleşi ve müziklerle devam etti. Programın sonunda sahneye gaziler ve şehit aileleri davet edilerek Vali Yardımcısı Metin Demirel tarafından katılım belgesi ve hediyeler takdim edildi. Şehit aileleri ve gaziler, davetliler tarafından uzun bir süre ayakta alkışlandı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Öner, "Aziz vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşunun simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı şanlı tarihimizde sayısız örnekleri olan kahramanlık destanlarımızın en büyük örneklerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat yönetilmesi sebebiyle Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak bilinen ve 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan bu mücadelede, kahraman ecdadımızın gösterdiği cesaret ve fedakarlıkla aziz vatanımıza musallat olan düşmanlarımız topraklarımızdan atılmış, Anadolu coğrafyası ebedi yurdumuz olarak bizlere emanet edilmiştir. Bu, unutulmaz ve şanlı zaferle ecdadımız, Türk milletini bu topraklardan ve tarih sahnesinden silmek isteyenlere, azim, kararlılık ve en önemlisi de milli birlik ve beraberlik göstererek unutamayacakları bir ders vermiştir. Böylelikle sadece karşımızdaki düşmana değil, bütün dünyaya, millet olarak ne pahasına olursa olsun, vatanımızdan da bayrağımızdan da bağımsızlığımızdan da asla taviz vermeyeceğimiz en net şekilde gösterilmiştir. Büyük Taarruz ile başlayıp, Dumlupınar Meydan Muharebesi ile taçlanan bu zafer, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, genç, yaşlı, kadın, erkek bütün Anadolu insanının hiç tereddüt etmeden kenetlenip ortaya atarak verdiği onurlu bir mücadelenin adı olmuştur. Bizler bugün, bu zaferin yıl dönümünü kutlarken aynı zamanda ecdadımızın bu zaferle bizlere miras bıraktığı değerleri ve sorumlulukları da yeniden hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışıyoruz. Bugün, bizlere emanet edilen bu vatana sahip çıkmak, atalarımızdan miras kalan değerleri yaşatmak ve sonraki nesillerimize aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Millet olarak, geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi bu gün de el ele vererek bütün zorlukların üstesinden gelebileceğimize inancımız tamdır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş bütün gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, programın hazırlanmasında emeği geçen Türkiyat Enstitümüz'e ve diğer üniversite personellerimize, katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

Panele, Çankırı Vali Yardımcısı Metin Demirel, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ, kurumların il müdürleri, şehit yakınları, gaziler ile idari ve akademik personel katıldı. - ÇANKIRI