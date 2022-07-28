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Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadını sokak ortasında 5 yerinden bıçaklayan şahıs, polis tarafından kaçamadan yakalandı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadını sokak ortasında 5 yerinden bıçaklayan şahıs, polis tarafından kaçamadan yakalandı.

Olay, Mayıs Caddesi Tütün Müzesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan B. cadde ortasında Nermin K.'yı (38) 5 yerinden bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan zanlının "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Yerel Haberler

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