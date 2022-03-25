Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Haftası'nı kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler sürüyor. Halil Akyüz Huzurevi ve özel bakımevlerinde kalan yaşlı bireylere önce yemek ikram edildi ardından akvaryumu gezisi düzenlendi.

Yaşlı nüfusunda artış yaşamasıyla beraber yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi de çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi ile kent merkezinde bulunan özel bakımevlerinde kalan yaşlı bireylere yemek ikramında bulunuldu. Yemeğin ardından akvaryumu gezen yaşlı bireyler keyifli bir gün geçirdi.

"Büyüklerimizle birlikte olmalıyız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin sadece özel günlerde değil yılın her gününde hatırlanması gerektiğini ifade ederek, "Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlılarıyız" dedi. - ANTALYA