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Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Gelişim Merkezleri ilk mezunlarını verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Gelişim Merkezleri ilk mezunlarını verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni çocuk gelişim merkezleri ilk mezunlarını verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni çocuk gelişim merkezleri ilk mezunlarını verdi. Şirin Baloncuklar Çocuk Gelişim Merkezi'ne devam eden 6 yaş grubu çocuklar kep atarak eğitim hayatlarının ilk adımını başarıyla bitirmiş oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yaştan çocuğa ve gence eğitimde fırsat eşitliği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Aydın merkezde iki merkezle minikleri geleceğe hazırlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri ilk mezunlarını verdi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende çocuklar hem eğlendi hem de velilerini gururlandırdı. Kep atarak eğitimlerinin ilk adımlarını başarıyla bitiren çocuklar, geçen yıl boyunca öğrendiklerini de sergileme fırsatı buldu. Çocuklar gece sonunda da temsili diplomalarını aldı.

Eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Çerçioğlu, çocukları geleceğe hazırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Eşit şartlardaki eğitimin toplumun her kesiminin temel hakkı olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, çocuklara eğitimde fırsat eşikliği verdikleri için mutlu olduklarını söyledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Özlem Çerçioğlu Aydın Çocuk Yerel Haberler

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