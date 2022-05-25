Büyükelçi Eşleri, Çankaya Belediyesi'nce Yapımı Süren Bademlidere Kent Ormanı'na Fidan Dikti - Haberler

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Büyükelçi Eşleri, Çankaya Belediyesi'nce Yapımı Süren Bademlidere Kent Ormanı'na Fidan Dikti

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Çankaya Belediyesi tarafından yapımı devam eden Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı’na büyükelçi eşlerinden de destek geldi. 30 büyükelçi eşi, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

Çankaya Belediyesi tarafından yapımı devam eden Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'na büyükelçi eşlerinden de destek geldi. 30 büyükelçi eşi, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

Çankaya Belediyesi'nce yapımı devam eden ve tamamlandığında Ankara'nın ikinci Atatürk Orman Çiftliği olacak Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'na, büyükelçi eşleri de fidan dikti.

Çankaya Belediyesi'nin Bademlidere projesine destek olmak istediklerini belirten Ankara'daki 30 büyükelçi eşi bir araya gelerek Bademlidere'de ağaç dikti. Belediye görevlilerinin de eşlik ettiği büyükelçi eşleri, fidanları toprakla buluşturup ardından ilk can suyunu da verdi.

İsmini içinde bulunan binlerce badem ağacından alan Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı, tamamlanınca 750 dönüm alanıyla Ankara'nın en büyük yeşil alanlarından olacak. İçinde bulunan ağaçlara ek olarak Çankaya Belediyesi tarafından da yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 500 dönümü orman, 250 dönümü ise park ve rekreasyon alanı olarak halkın hizmetine sunulacak.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya Belediyesi, Büyükelçi, Ankara, Yerel, Haberler

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