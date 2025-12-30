Büyükçekmece'de park halindeki araçların üzeri beyaza büründü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Büyükçekmece'de TÜYAP mevkiinde lapa lapa yağan kar, park halindeki araçların üzerini kısa sürede beyaza bürüdü. Duraklara otobüs beleyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel