Büyükçekmece'de park halindeki araçların üzeri beyaza büründü

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Büyükçekmece'de TÜYAP mevkiinde lapa lapa yağan kar, park halindeki araçların üzerini kısa sürede beyaza bürüdü. Duraklara otobüs beleyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

