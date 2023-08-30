Büyük Zafer'in 101'nci yılı coşkuyla kutlandı

Vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşunu ve bağımsızlığı müjdeleyen, şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 101'nci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlama programları ilk olarak Atatürk için çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Atatürk heykeline çelenk sundular. Çelenklerin sunulmasının ardından düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi. Çelenk Sunma Töreninin ardından Vali İsmail Ustaoğlu beraberinde Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Cihangir Kemal Yüzçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Valilik Kuvayi Milliye Salonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Büyük coşkuyla kutlandı

Program, tebriklerin kabulünün ardından Kuvayi Milliye Meydanında düzenlenen Kutlama Töreni ile devam etti. Törende Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu. Daha sonra, Hava Savunma Binbaşı Mustafa Sağlam, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferinin anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Al bayrakların coşkuya ortak olduğu törende daha sonra Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğrencisi Ecem Karakılıç; Bu Vatan Kimin? adlı şiirini, Gençlik Merkezi Gönüllü Genci Burak Salman ise Cumhuriyet isimli şiirleriyle büyük alkış aldı. Tören Balıkesir Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bandosu'nun gerçekleştirdiği müzik dinltisi devam etti. Katılımcıların hep bir ağızdan bayraklarla eşlik ettiği gerçekleştirildi.

"Büyük Zaferin 101'nci yılını kutluyoruz"

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreninde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Hava Savunma Binbaşı Mustafa Sağlam mazisi kahramanlıkla dolu yüce Türk Milleti'nin ve kahraman Türk Ordusunun aziz vatanı işgal eden düşmanlara karşı tüm imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos zaferinin 101'nci yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi. Albay Süt konuşmasında şunları dile getirdi;

"Bugün tarih sahnesinde var olduğu günden beri bağımsızlığıyla tüm dünyaya örnek olmuş, mazisi kahramanlıklarla dolu Yüce Türk Milleti'nin ve Kahraman Ordumuzun kutsal vatan topraklarını istila ederek milletimizi tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı tüm imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan büyük zaferin 101'nci yıldönümünü kutlamanın onuru ve gururunu yaşıyoruz.

Tören resmi geçit töreni ile sona erdi. - BALIKESİR