Büyük İstanbul Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Büyük İstanbul Otogarı'nda yaşanan araç hareketliliği havadan görüntülendi. 9 gün sürecek tatil için otogara akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Büyük İstanbul Otogarı'nda 9 günlük bayram tatili nedeniyle yaşanan araç hareketliliği havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Memleketlerine ya da çeşitli noktalara ziyaretlere gitmek için otogara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Otogarda oluşan araç hareketliliği ise dron kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel