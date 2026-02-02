Çamlıca Camii'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi

Üsküdar Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen programda Berat Kandili, ilahiler ve dualarla idrak edildi.

İstanbul İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili özel programı, Büyük Çamlıca Camii'nde gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunarak, ilahiler seslendirildi. Camiyi dolduran 7'den 70'e her yaştan binlerce vatandaş, Berat Kandili'nin manevi atmosferini dualarla yaşadı. Program boyunca ellerini semaya açan vatandaşlar tarafından birlik, beraberlik, sağlık ve huzur için dua edildi.

Program yatsı namazının kılınmasının ardından sona ererken, cami çıkışında vatandaşlara kandil dolayısıyla ikramlarda bulunuldu. - İSTANBUL