BUÜ'de geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni bu yıl da Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

BUÜ Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen personelle bayramlaştı. Geleneksel törende kısa bir konuşma da yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bayramlar temennisinde bulunurken, Kadir Gecesi'ni de tebrik etti. Göreve gelmelerinin ardından 10 ay geçtiğini ve bu süre zarfında hep birlikte üniversite için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Rektör Yılmaz, "Önümüzdeki yıl üniversitemizin 50. yılını kutlayacağız. Hepimiz için özel bir yıl olarak. Çalışmalarımızı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cafer Çiftçi'nin koordinatörlüğünde başlattık. Fikir ve önerilere açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz. Ramazan ayının son günlerindeyiz. Bu ayda dünyamız, ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını diliyoruz. Savaşların olmadığı, mazlumların haklarının korunduğu, yoksulluğun olmadığı, hastalıkların ortadan kalktığı bir dünya temenni ediyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı ile birlikte bu dileklerimiz gerçek olur. Hepimizin bayramı şimdiden kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Törenin sonunda üniversite yöneticileri tüm katılımcılarla tek tek bayramlaştı. - BURSA