Bursaspor taraftarı Ertuğ Toker son yolculuğuna uğurladı

Bursa'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bursaspor taraftar grubu Teksas'ın eski dernek başkanı Ertuğ Toker, yeşil-beyaz bayraklarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede yüzlerce taraftar duygusal anlar yaşadı.

Bursa'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bursaspor taraftar grubu Teksas'ın eski dernek başkanlarından Ertuğ Toker (39), son yolculuğuna uğurlandı. Bursaspor taraftarlarının akın ettiği cenazede Toker'in tabutu yeşil beyaz Bursaspor bayraklarıyla sarıldı.

Dün gece merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybedip refüje çarpan Ertuğ Toker olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberin ardından bugün Altıparmak Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Teksas tribün liderinden Enes Aydın, Bursaspor camiası, Teksas tribün grubu üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Toker'in tabutu üzerine Bursaspor bayrakları ve atkıları serildi. Yeşil beyaz renklere gönül veren yüzlerce taraftar cami avlusunu doldururken, Toker'in cenazesi Hamitler Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Ertuğ Toker'in kardeşi Ertan Toker'in de yaklaşık 4 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Aynı acıyı ikinci kez yaşayan Toker ailesi cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
