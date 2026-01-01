Haberler

Bursalılar yeni yıla havai fişeklerle girdi

Bursa'da 1 Ocak'ı kutlamak için gerçekleştirilen havai fişek gösterileri, şehrin birçok noktasında renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalar sırasında bazı bölgelerde silahla havaya ateş açıldığı iddiaları üzerine polis denetimlerini artırdı.

Bursalılar, yeni yılı havai fişeklerle karşıladı. Takvimler 1 Ocak'ı gösterdiğinde şehrin birçok noktasında havai fişekli kutlamalar yapıldı. Renkli anlar, dron ile görüntülendi.

Yeni yıl coşkusu bazı bölgelerde gece yarısına kadar sürerken, kent genelinde gökyüzünü aydınlatan havai fişekler görsel şölen oluşturdu. Kutlamaların yoğunlaştığı anlar, dron görüntülerine yansıdı.

Öte yandan, bazı noktalarda silahla havaya ateş açıldığı iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için kent genelinde denetimlerini artırırken, olaylarla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

