Şırnak'ta şehit olan Bursalı Teğmen Şenol Şentürk'ün anısına eğitime destek

31 yıl önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Bursalı Piyade Teğmen Şenol Şentürk unutulmadı. Bursalı şehit şehadetinin 31.yılında yine eğitime yapılan katkılarla anıldı.

1993 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk'ün devre arkadaşları tarafından kurulan 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl düzenlenen anma programında okullara yapılan yardımlar devam etti. Ayrıca şehidin annesi Gülbeyaz Şentürk ve şehidin kardeşi Erol Şentürk tarafından okula bağışta bulunuldu.

Gazi İlköğretim Okulu bahçesinde 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve şehidin ailesi tarafından öğrencilere şehidin hayrına lokma dağıtılırken, program Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk ve babası Alibey Şentürk'ün kabir ziyareti ve okunan duaların ardından son buldu. - BURSA