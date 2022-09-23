Bursa yerel haberleri: Mudanya'da Atıklar Geri Dönüşüme Gidiyor

Bursa haberler... Mudanya Belediyesi, Mudanya’daki cam, plastik ve kağıt gibi geri dönüşebilir atıkların toplanması amacıyla yeni bir sözleşme imzaladı.

Mudanya Belediyesi, Mudanya'daki cam, plastik ve kağıt gibi geri dönüşebilir atıkların toplanması amacıyla yeni bir sözleşme imzaladı.

Daha hızlı ve sağlıklı hizmet verilmesi amacıyla geri dönüşüm kutusu talep eden Mudanyalıların, 0530 500 81 39 numaralı telefonu araması ya da 0541 544 16 09 numaralı Whatsapp Atık İhbar Hattı'na geri dönüşüm atıklarının toplanması için konum bildirmesi ve fotoğraf göndermesi yeterli olacak.

Atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerektiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Geri dönüşebilir atıkların toplanabilmesi için lisanslı geri dönüşüm firması ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Kağıt, karton, plastik, metal ve cam ambalaj gibi geri dönüşebilir atıklar, evlerden toplanmaya devam edecek. Bu şekilde hem, Mudanya'nın sokakları daha temiz ve yaşanabilir olacak hem de geri dönüşüme katkı sağlayacağız Sıfır atık ve sürdürülebilir bir yaşam için tüm Mudanyalı hemşehrilerimin duyarlı olacağına eminim" diye konuştu.