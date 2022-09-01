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Bursa haberi: Bursa'da yeni adli yıl törenle açıldı

Yerel Haberler

Bursa haberi: Bursa'da yeni adli yıl törenle açıldı

Bursa gelişmesine göre Bursa Adliyesi'nde 2022-2023 yeni adli yılın açılışı törenle gerçekleşti.

Bursa Adliyesi'nde 2022-2023 yeni adli yılın açılışı törenle gerçekleşti.

Bursa Adliyesi'nde 2022-2023 Adli Yılı, düzenlenen törenle başladı. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve başsavcı yardımcıları katıldı. Atatürk heykeline çelenk konulup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Törende konuşan Ramazan Solmaz, "Adalet hizmetlerinin vatandaşımıza en etkin, verimli ve daha da önemlisi adil şekilde ulaşması için ülkemizin dört bir yanında özveriyle görev yapan bütün meslektaşlarımızın, yargı ve infaz kurumları çalışanlarımız ile tüm avukatlarımızın yeni Adli Yılını tebrik ediyorum. 2022-2023 adli yılın tüm yargı camiamız, Türkiye ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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