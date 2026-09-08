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Bursa’ya gelecekler dikkat

Bursa’ya gelecekler dikkat
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Bursa’da karayolları ekiplerinin çalışma yaptığı dürdane rampasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa'da karayolları ekiplerinin çalışma yaptığı dürdane rampasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta trafik kazaları nedeniyle zarar gören bariyerlerin yenilendi dürdane rampasında şimdi de asfalt onarım çalışması başladı. Karayolları ekipleri bu sabah itibari ile dürdane rampasını Bursa istikametinde asfalt onarım çalışmaları için start verdi.

Marmara bölgesinin en yoğun kullanılan yollarından birisi olan Yalova Bursa karayolunda karayolları çalışması sebebiyle trafik önce iki sonra tek şeride düşürüldü. Şerit daralta sebebiyle, araç kuyrukları oluşmaya başladı. Bursa istikametine trafik akışı yer yer durma noktasına gelirken, araç kuyduğu 3 kilometreyi buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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