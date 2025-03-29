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Bursa Valisi Erol Ayyıldız Bayram Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Bursa Valisi Erol Ayyıldız Bayram Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ramazan Bayramı arefesinde, Bursa Şehir Hastanesi, yaşlı bakım merkezi ve çocuk evleri sitesini ziyaret ederek tedavi gören hastaların, yaşlıların ve çocukların bayramlarını kutladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız bayram arefesinde hastane, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ile çocuk evleri sitesi müdürlüğünü ziyaret etti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ramazan Bayramı arefesinde Bursa Şehir Hastanesi, Hasan Öztimur Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Ayyıldız, tedavisi devam eden hastaları, büyükleri, çocukları ve personelin bayramlarını tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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