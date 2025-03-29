Bursa Valisi Erol Ayyıldız Bayram Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Bursa Valisi Erol Ayyıldız bayram arefesinde hastane, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ile çocuk evleri sitesi müdürlüğünü ziyaret etti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ramazan Bayramı arefesinde Bursa Şehir Hastanesi, Hasan Öztimur Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Ayyıldız, tedavisi devam eden hastaları, büyükleri, çocukları ve personelin bayramlarını tebrik etti. - BURSA