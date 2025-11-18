Bursa Şehir Hastanesi Otopark Alanı Genişletildi

Bursa Şehir Hastanesi'nde otopark sorunu yaşanmaması için yeni yönetim, otopark alanını genişletti.

Bursa Şehir Hastanesi'nde bir süredir gündemde olan otopark yoğunluğuna yönelik yapılan düzenlemeler, özel araçlarıyla hastaneye gelenlerin işini bir miktar kolaylaştırdı. Yeni park alanları ve giriş-çıkış düzenlemeleri sayesinde özellikle yoğun saatlerde daha akıcı bir kullanım sağlandı. Hastaneye gelen vatandaşlar, önceki dönemlere göre daha rahat park edebildiklerini ifade ederken, çevredeki trafik akışının da bir nebze düzeldiği gözlemlendi.

Yetkililer, ihtiyaç oldukça ek düzenlemelerin yapılabileceğini ve sürecin yakından takip edildiğini aktardı. - BURSA