Haberler

Bursa Şehir Hastanesi Otopark Alanı Genişletildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Şehir Hastanesi'nde otopark sorununu çözmek için yapılan düzenlemelerle yeni park alanları oluşturuldu. Hastane ziyaretçileri, park etmenin daha kolay hale geldiğini ve trafik akışının düzeldiğini belirtti.

Bursa Şehir Hastanesi'nde otopark sorunu yaşanmaması için yeni yönetim, otopark alanını genişletti.

Bursa Şehir Hastanesi'nde bir süredir gündemde olan otopark yoğunluğuna yönelik yapılan düzenlemeler, özel araçlarıyla hastaneye gelenlerin işini bir miktar kolaylaştırdı. Yeni park alanları ve giriş-çıkış düzenlemeleri sayesinde özellikle yoğun saatlerde daha akıcı bir kullanım sağlandı. Hastaneye gelen vatandaşlar, önceki dönemlere göre daha rahat park edebildiklerini ifade ederken, çevredeki trafik akışının da bir nebze düzeldiği gözlemlendi.

Yetkililer, ihtiyaç oldukça ek düzenlemelerin yapılabileceğini ve sürecin yakından takip edildiğini aktardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz

Akın Gürlek'ten yeni operasyon sinyali: Temizlenmesini istiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Şefkatli zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi

Zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi
Başı derde girebilir! Kerem Aktürkoğlu'na eşi benzeri görülmemiş dava

Başı derde girebilir! Kerem'e eşi benzeri görülmemiş dava
A Milli Takımımız soyuldu! 1 kişi tutuklandı

Milli Takımımız soyuldu! 1 kişi tutuklandı
Metroya astığı tabela akılalmaz! Eşi görmese daha iyi

Metroya astığı tabela akılalmaz! Eşi görmese daha iyi
Yasemin Şefkatli zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi

Zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi
Baba, kızını öldürüp intihar etti! Vahşetten trajedi çıktı

Baba, kızını öldürüp intihar etti! Vahşetten trajedi çıktı
Aziz Yıldırım sözünü tuttu, ilk gemi suya indirildi

Aziz Yıldırım sözünü tuttu
Trump'tan Ronaldo'ya sürpriz: Beyaz Saray'ın anahtarını verdi

Dünyayı sallayan buluşma: Beyaz Saray'ın anahtarı artık O'nda
Teknik direktör özellikle istiyor! Ozan Tufan'ın yeni adresi çok sürpriz

Teknik direktör özellikle istiyor! Ozan'ın yeni adresi çok sürpriz
Yeni teknik direktör belli oldu! Fatih Terim'e büyük ters köşe

Terim'e büyük ters köşe
Yapay zeka çılgınlığı Nvidia'yı uçurdu: 3. çeyrekte gelir de kar da arttı

Yapay zeka yatırımları Nvidia'yı uçurdu, kar rekoru kırıldı
Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan Amazon Film Stüdyoları'nda işe girdi

Tescilli güzelin yeni işi herkesi şaşırttı, kamera önünde olmayacak
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.