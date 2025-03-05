Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk ifadesinde sert sözler
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor

Bursa'nın Geleneksel Ramazan Helvası: Üç Kuşaktır Sır Gibi Saklanıyor

Bursa'nın Geleneksel Ramazan Helvası: Üç Kuşaktır Sır Gibi Saklanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Ramazan ayına özel üretilen ve tarifi sadece aile içinde saklanan Ramazan helvası, büyük talep görüyor. 1960 yılından bu yana Helvacıoğlu tarafından yapılan tatlı, makinesiz ve elle üretimiyle dikkat çekiyor. Kilosu 400 lira olan bu özel lezzet, Ramazan boyunca sadece sınırlı miktarda satışa sunuluyor.

Bursa'da sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor.

Helvacıoğlu tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan Ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı. O zamandan itibaren yapılan tatlı, bugün torunu Mehmet Çolakgil tarafından yapılmaya devam ediyor. Üç kuşaktır lezzetini koruyan Ramazan helvası un, su ve yağ karışımıyla, tatlı şerbete yatırılarak hazırlanıyor. Tarifi sadece aile tarafından bilinen tatlının sırrı kimseye söylenmezken sadece Ramazan ayına özel hazırlanan tatlı büyük talep görüyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor. Tatlının içerisindeki formülün gizli ve sırrının kimseye verilmediğini dile getiren Mehmet Çolakgil, "Helvacıoğlu firmasının üçüncü kuşak üreticisiyim. Yaklaşık 110 yıldır bu işi yapıyoruz. Dedemizden gelen bir üretim şekliyle, klasik olarak üretim yapıyoruz. Hiçbir şekilde glikoz kullanmıyoruz ürünlerimizde. Bu tatlı, Ramazan ayında çıkan ve Bursa'ya has olan çok eski bir tatlıdır. Genellikle helvacıların yaptığı bir tatlıdır. İçerisinde maya yoktur ve kullanmıyoruz. Tatlının içerisinde un, yağ, şeker ve tabii ki özel katkılar yer alır. Ancak bu özel katkıların tam formülü, babamızdan ve dedemizden gelen bir gelenek olarak paylaşmıyoruz ve sırrımızı kimseye söylemiyoruz. Bu yüzden formülümüzü veremiyoruz. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ürünlerimiz her zaman kaliteli ve sağlıklıdır" diye konuştu.

"Ramazan helvasının kilosu 400 lira"

Ramazan helvasına talepleri zor karşıladıklarını, bunun nedeninin ise makinesiz ve elle yapmaları olduğunu dile getiren Çolakgil, "Tatlımız yalnızca Ramazan ayında üretilmektedir ve her zaman yapamıyoruz. Genellikle kilo ile satış yapıyoruz ve genellikle öğleden sonra müşterilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak bazı günlerde, fazla üretim yapamadığımız için ürünümüz yetişmeyebiliyor. Çünkü bu tatlıyı tamamen elle ve makinesiz üretiyoruz. Bu nedenle fazla üretim yapmak mümkün olmuyor. Kilosu 400 lira olarak satılmaktadır ve Ramazan ayında fiyat sabitlenir. Ramazan sonuna kadar bu fiyat değiştirmeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
img

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor
img

İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler: Katılmazsam namerdim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

Acun'a bir darbe de RTÜK'ten
Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.