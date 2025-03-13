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Bursa'da metroda kavga çıktı! O anlar kameralarda

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Bursa'da metroda iki yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir yolcu, tartıştığı kişiye tekme atıp küfür etti. O anlar kameraya yansıırken; yolcular olaya müdahale etti.

Bursa'da metro ile seyahat eden iki yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Taraflardan birinin tartıştığı kişiye tekme atıp, küfür ettiği anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler mevkiinde seyahat etmek için metroya binen iki vatandaş arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

O ANLAR KAMERALARDA

Tansiyonun artmasıyla taraflardan biri, tartıştığı kişiye tekme atıp küfür etti. O anlar kameraya an be an yansırken, öfkeli tarafları vatandaşlar ayırdı.

Bursa'da metroda kavga çıktı! O anlar kameralarda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

oglum kufur etme diyor... otomatik olarak karsisindakinin anasina kufretmis oluyor...

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