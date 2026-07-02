Bursa iş dünyasını bir araya getiren cemiyet

Bursa iş dünyasının temsilcileri, iş insanı Mehmet Oruç'un kızı Çağla Oruç ile Ahmet Alper Korkut'un nişan töreninde bir araya geldi.

Bursa'da Altınceylan Kır Bahçesi'nde düzenlenen törene, kent genelinden siyaset, iş dünyası ve çeşitli sektörlerden çok sayıda davetli katıldı. Organizasyonda, Bursa iş dünyasının önde gelen isimleri aynı platformda buluşma imkanı buldu. Arzu ve Oruç İnşaat'ın ortağı Mehmet Oruç ile Fatma ve Orhan Korkut çifti, davetlileri kapıda karşılayarak tebrikleri kabul etti. Genç çiftin nişan yüzüklerinin kurdelesini gelin adayının eniştesi Gürol İnceoğlu kesti. İnceoğlu, yüzüklerin takılmasının ardından yaptığı kısa konuşmada genç çifte mutluluk dileklerini iletti.

Kurdele töreninin ardından Çağla Oruç ile Ahmet Alper Korkut davetlilerin tebriklerini kabul etti. Bursa iş dünyasının farklı kesimlerinden isimlerin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, katılımcılar arasındaki görüşme ve sohbetlerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı