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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı
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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, dolandırıcılık girişimlerine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Bazı kişilerin, kendilerini müdürlük yetkilisi olarak tanıtıp SMA hastası bebekler için yardım talep ettiğini iletti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde, bazı şahısların bazı firmaları arayarak, kendilerini Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkilisi olarak tanıtmak suretiyle SMA hastası bebekler için yardım talep ettiği yönünde ihbarlar alınmaktadır. Firmaların veya vatandaşlarımızın dolandırıcılık amaçlı bu tür taleplere itibar etmemelerini rica ederiz". - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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